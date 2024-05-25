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«Алания» — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на матч 34-го тура Первой лиги

«Алания» — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на матч 34-го тура Первой лиги
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Сегодня, 25 мая, состоится матч 34-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся владикавказская «Алания» и махачкалинское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Куликов из Саранска. Матч начнётся в 13:00 мск.

Россия - Мелбет Первая лига . 34-й тур
25 мая 2024, суббота. 13:00 МСК
Алания
Владикавказ
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Алания»: Натабашвили, Багаев, Дауров, Шавлохов, Хабалов, Цаллагов, Чочиев, Цараев, Хадарцев, Машуков, Гиоргобиани.

«Динамо» Мх: Шумахов, Кагермазов, Храмцов, Сандрачук, Алибеков, Магомедов, Крачковский, Юсупов, Глушков, Гаджиев, Эгаш.

После 33 туров Мелбет Первой лиги «Алания» набрала 46 очков и занимает девятое место. «Динамо» после аналогичного количества матчей этого турнира заработало 61 очко и располагается на второй строчке.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги

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