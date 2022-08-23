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Рашфорд прокомментировал победу «МЮ» в матче с «Ливерпулем»

Рашфорд прокомментировал победу «МЮ» в матче с «Ливерпулем»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд прокомментировал победу своего клуба в матче 3-го тура АПЛ с «Ливерпулем».

«Мы начали игру в более высоком темпе. Ближе к концу мы устали, но продолжали работать на поле. Они забили гол, но мы не сдались и хорошо оборонялись. Это была отличная игра.

Думаю, что с тем универсальным составом, который мы имеем, мы можем делать много разнообразных вещей, особенно в атаке. В первом тайме игра шла хорошо, мы имели несколько хороших моментов, но мы не все из них реализовали. Для нас очень положителен тот факт, что мы сумели переключиться и добыть победу после предыдущих неудач», — приводит слова Рашфорда официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

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