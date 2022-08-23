Невилл: такого «Манчестер Юнайтед» мы не видели уже 12 месяцев! Что-то грядёт…

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о победе «манкунианцев» в матче третьего тура чемпионата Англии над «Ливерпулем» (2:1).

«Такой результат должен быть признаком того, что что-то грядёт… Потому что то, что мы видели сегодня вечером, мы не видели уже 12 месяцев. Тен Хаг что-то сделал с игроками, потому что я не могу поверить в то, что я только что наблюдал за последние 90 минут, ведь «Ливерпуль» — одна из лучших команд последних сезонов», — цитирует Невилла BBC Sport.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» благодаря этой победе над «Ливерпулем» сумел подняться с последнего места в турнирной таблице на 14-ю позицию. В следующем туре соперником «манкунианцев» станет «Саутгемптон», матч пройдёт в субботу, 27 августа.