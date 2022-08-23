И. Федотов поддержал решение не наказывать игрока «Спартака» Соболева в эпизоде с Шуниным

Российский арбитр Игорь Федотов высказался о судействе в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Динамо» — «Спартак» (1:0). По его мнению, рефери Павел Кукуян правильно не стал наказывать форварда красно-белых Александра Соболева за столкновение с Антоном Шуниным.
«На 24-й минуте следовало показать жёлтую карточку игроку «Динамо» за фол на Джикии, а на 26-й – за фол на Соболеве. Что касается момента Шунин-Соболев, то я поддержу Кукуяна, так как Александр пытался убрать ногу, он её даже успел поджать чуть-чуть, сильнее – просто не мог. Да, можно было показать жёлтую, вопросов бы не было. Но в целом Кукуян достойно отработал две сложные игры подряд», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 23 августа 2022
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