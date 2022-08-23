«Маккаби» объявил, что Карцев не перейдёт в «Динамо»

Полузащитник «Маккаби» Эден Карцев не перейдёт в «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба израильского клуба.
«Сегодня российская группа объявила, что она не смогла осуществить перевод средств в рамках европейской банковской системы и, следовательно, не смогла завершить перевод денег по не зависящим от них обстоятельствам. В ответ «Маккаби Нетания» объявил об отмене сделки из-за крайнего срока перевода денег и приказал немедленно вернуть игрока в Израиль», — говорится в сообщении зарубежного клуба.
Карцев — воспитанник «Маккаби» из Тель-Авива. Также полузащитник выступал за «Бейтар», «Хапоэль» «Кирьят-Шмону». В 2021-м столичный «Маккаби» продал его «Маккаби» из Нетании за € 520 тыс. (данные Transfermarkt).
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 1 млн.
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