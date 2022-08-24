«Борнмут» продлил контракт с хавбеком Бруксом, у которого диагностировали рак

«Борнмут» на официальном сайте объявил о продлении контракта с 25-летним полузащитником Дэвидом Бруксом. Новое соглашение валлийского футболиста с английским клубом рассчитано до июня 2026 года.



Напомним, осенью прошлого года у Брукса было диагностировано онкологическое заболевание — лимфома Ходжкина второй степени. В мае 2022 года полузащитник сообщил, что успешно прошёл курс лечения.



«Борнмут» в трёх встречах набрал три очка и занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является лондонский «Арсенал» (9). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити». В следующем туре АПЛ «Борнмут» сыграет на выезде с «Ливерпулем». Встреча состоится 27 августа.

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