Романо: «МЮ» и «Марсель» пришли к соглашению по переходу Бейи

«Манчестер Юнайтед» и «Марсель» пришли к соглашению по переходу ивуарийского защитника «красных дьяволов» Эрика Бейи в стан французской команды на правах аренды. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.



По сведениям инсайдера, в рамках соглашения «Марсель» будет выплачивать большую часть заработной платы футболиста. Также французский клуб будет иметь возможность выкупить игрока в следующем году за сумму около € 10 млн. В настоящий момент защитник проходит медицинское обследование, после чего подпишет контракт с командой.



В минувшем сезоне Бейи провёл за «Манчестер Юнайтед» семь матчей во всех турнирах и не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока «красных дьяволов» в € 6 млн.

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