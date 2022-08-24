Тихонов рассказал, как «Спартак» будет реагировать на судейские ошибки после ухода Федуна
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на уход Леонида Федуна с поста президента красно-белых.
«Видимо, когда каждый матч совершаются ошибки против «Спартака», отсюда у Федуна была такая реакция. Если таких ярко выраженных ошибок не будет, которые были при нём, наверное, всё станет по‑другому. Но ошибки всё равно были. Когда это происходит постоянно — и именно против «Спартака» — наверное, это воспринималось вот так. Конечно, хотелось бы, чтобы против всех команд было меньше судейских ошибок», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».
7 фактов: Леонид Федун в «Спартаке»
Ранее стало известно, что «Лукойл» приобрёл 100% акций «Спартака», после чего Леонид Федун покинул пост президента команды.
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