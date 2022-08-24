«Сразу чуть не подрался с Промесом». Где сейчас первый швед «Спартака» Чельстрём

Ким Чельстрём может быть доволен карьерой: поиграл в пяти странах, брал трофеи в Швеции, Франции и Англии, провёл более 130 матчей за сборную. В России полузащитник пробыл относительно недолго (с 2012 по 2015 год с перерывом на АПЛ), но след в нашем футболе оставил.

Ким стал первым шведом в истории «Спартака» и быстро полюбился болельщикам красно-белых. В коллективе Чельстрём тоже пользовался авторитетом. Характерный эпизод в гостях у «Чемпионата» вспоминал Денис Глушаков, на тот момент действующий спартаковец и ещё не чемпион России:



«По первым тренировкам с Промесом я подумал: «Кого нам привезли?». Вообще ни о чём. Квинси бегал, желания много, пытался обыгрывать. Но ничего не получалось: терял, злился. Он ведь сразу чуть с Чельстрёмом не подрался. Я тогда травму получил, стоял в стороне. Тут вижу — Квинси опять ошибся, потом грубо сыграл, начал кричать на кого-то. К нему подошёл Ким, говорит: «Эй, малыш, успокойся, ты в команде всего два дня, а уже открываешь рот». А Промес только сильнее завёлся, толкнул Чельстрёма, которому уже под 40 тогда было. Ну кое-как успокоились, помирились».

Ким Чельстрём Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Насчёт возраста Денис тогда немного загнул. 40 лет Чельстрёму исполняется только сегодня, 24 августа. Рассказываем, как сложилась жизнь Кима после отъезда из Москвы.

Весной 2015-го Чельстрём покинул «Спартак». Уходил без скандалов, но в прощальном интервью всё же слегка уколол свой теперь уже бывший клуб параллелью со злейшим врагом красно-белых – ЦСКА.

Ким Чельстрём экс-игрок «Спартака» «ЦСКА — это сильная команда, которая здорово играла все три года, что я здесь. У них также много фанатов. ЦСКА — это полная противоположность «Спартаку». Команда может спокойно работать, а вокруг «Спартака» всё время штормит. Думаю, «Спартаку» нужно посмотреть на то, как работает ЦСКА, и поучиться у них».

Высказывание шведа вызвало недовольство у фанатов красно-белых. Но и по прошествии семи лет оно не утратило актуальности. «Спартак» всё так же тасует тренеров, воюет с судьями, а теперь вот и высшее руководство меняет.

После «Спартака» Ким провёл ещё два сезона на профессиональном уровне — в швейцарском «Грассхоппере» и шведском «Юргордене», откуда в 2003-м и пустился в путешествие по Европе. В 2016-м футболист ушёл из национальной команды, а в 2017-м окончательно завершил карьеру. Чельстрём заявил, что ему было весело играть по выходным, но на каждодневные тренировки и работу над собой уже не хватало энергии.



Чельстрём поселился в Стокгольме и начал заниматься тем, что было упущено за долгую профессиональную карьеру. В первую очередь — уделять больше внимания семье.

Ким Чельстрём Фото: Из личного архива Кима Чельстрёма

Первое время Чельстрём держался подальше от футбола. Но в 2020 году решился на приключение. Ким принял участие в шведском реалити-шоу «Чемпион чемпионов». Смысл программы понятен из названия: бывшие спортсмены выявляют сильнейшего в различных конкурсах и физических соревнованиях, каждую неделю теряя одного из участников. Чельстрём чемпионом не стал, но дошёл до финальной программы и занял почётное четвёртое место.



Летом 2021-го Чельстрём снова погрузился в футбол. Он принял приглашение телевизионной студии Cmore/TV4 и стал экспертом на матчах чемпионата Европы. Для Кима это не столько вопрос заработка, сколько возможность вновь ощутить подзабытые эмоции и, наверное, напомнить о себе болельщикам. На безбедную жизнь он уже заработал. Forbes и Business Insider оценили состояние Кима в € 9 млн.



Активен Чельстрём и в соцсетях: регулярно рассказывает подписчикам о своей жизни после карьеры. А завёл аккаунт он как раз таки в России. Первые фото в ленте у Кима — в офисе «Спартака», с Карпиным, Красная площадь, МИД, «Лужники».