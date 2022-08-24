«Рейнджерс» обыграл ПСВ и впервые с 2010 года вышел в групповой этап Лиги чемпионов

Сегодня, 24 августа, состоялся ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между нидерландским «ПСВ Эйндховен» и шотландским «Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Филипс» в Эйндховене. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу гостей, они же вышли по итогам противостояния в групповой этап турнира (первый матч — 2:2).



Единственный мяч был забит на 60-й минуте после ошибки вратаря ПСВ Вальтера Бенитеса. Гол на счету нападающего «Рейнджерс» Антонио Чолака, ему ассистировал американский полузащитник команды Малик Тилльман. После первого тайма из-за повреждения был заменён нападающий эйндховенцев Люк де Йонг.



На матче работала бригада арбитров во главе с поляком Шимоном Марциняком.

Групповой этап Лиги чемпионов начнётся 6 сентября и завершится 2 ноября. Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».