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«Рейнджерс» обыграл ПСВ и впервые с 2010 года вышел в групповой этап Лиги чемпионов

«Рейнджерс» обыграл ПСВ и впервые с 2010 года вышел в групповой этап Лиги чемпионов
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Сегодня, 24 августа, состоялся ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между нидерландским «ПСВ Эйндховен» и шотландским «Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Филипс» в Эйндховене. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу гостей, они же вышли по итогам противостояния в групповой этап турнира (первый матч — 2:2).

Единственный мяч был забит на 60-й минуте после ошибки вратаря ПСВ Вальтера Бенитеса. Гол на счету нападающего «Рейнджерс» Антонио Чолака, ему ассистировал американский полузащитник команды Малик Тилльман. После первого тайма из-за повреждения был заменён нападающий эйндховенцев Люк де Йонг.

На матче работала бригада арбитров во главе с поляком Шимоном Марциняком.

Групповой этап Лиги чемпионов начнётся 6 сентября и завершится 2 ноября. Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч
24 августа 2022, среда. 22:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
0 : 1
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
0:1 Чолак – 60'
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