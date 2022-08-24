Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Копенгаген» вышел в групповой этап Лиги чемпионов, сыграв вничью с «Трабзонспором»

«Копенгаген» вышел в групповой этап Лиги чемпионов, сыграв вничью с «Трабзонспором»
Комментарии

Сегодня, 24 августа, состоялся ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между турецким «Трабзонспором» и датским «Копенгагеном». Команды играли на «Медикал Парк Арене» в Трабзоне. Матч завершился со счётом 0:0. По итогам противостояния в групповой этап турнира вышли гости (первый матч — 1:0 в пользу «Копенгагена»).

На встрече работал нидерландский арбитр Данни Маккели. «Трабзонспор» является чемпионом Турции прошлого сезона, «Копенгаген» — чемпионом Дании.

Футболисты клуба из Трабзона нанесли 18 ударов по воротам соперника (у копенгагенцев — шесть), а также имели преимущество по владению мячом (63% на 37%). За датчан выступает бывший игрок «Краснодара», шведский полузащитник Виктор Классон.

Групповой этап Лиги чемпионов начнётся 6 сентября и завершится 2 ноября. Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч
24 августа 2022, среда. 22:00 МСК
Трабзонспор
Трабзон, Турция
Окончен
0 : 0
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022