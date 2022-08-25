КДК оштрафовал 2DROTS на 25 тысяч рублей после матча с «Чертаново»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал медийную команду 2DROTS на 25 тысяч рублей после матча 1/256 финала с «Чертаново», который завершился со счётом 3:0 в пользу 2DROTS.

«За массовые скандирования оскорбительного характера в адрес судьи 2DROTS оштрафован на 10 тысяч рублей. При праздновании гола команда 2DROTS массово покидала техническую зону. За данное нарушение 2DROTS оштрафован на 15 тысяч рублей. На 81-й минуте Никита Панасюк и Евгений Бабенко покинули техническую зону — каждому штраф по одной тысяче рублей», — передаёт слова Григорянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

2DROTS стал чемпионом первого сезона футбольной Медиалиги. В нынешнем розыгрыше Кубка России впервые участвуют любительские команды.