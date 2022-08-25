Экс-вратарь «Тамбова» Чагров: мечтаю играть в Германии или Англии

Бывший голкипер «Тамбова» Никита Чагров, ныне выступающий за «Кордренгир» в первой исландской лиге, рассказал, в каких странах мечтает продолжить карьеру.



«Из Исландии часто переходят в европейские чемпионаты. В первую очередь — в Скандинавию. В прошлом году, например, у моего клуба был вратарь из «Бёрнли». Приезжал сюда в аренду, сыграл, как и я, шесть игр, и уехал в английскую Лигу 1. Это третий по силе дивизион. Мне кажется, Лига 1 по уровню выше, чем наша ФНЛ.



В Исландии очень неудобный сезон, заканчивается в середине сентября. Получается, надолго остаёшься без игр, тренировок. Если и искать команды, то только зимой. Надолго задерживаться не планирую. Внутри страны окно закрылось, поэтому буду рассматривать только варианты из-за границы.



Мечтаю играть в Германии или Англии. Нравился «Манчестер Юнайтед» и — благодаря фанатам и отношению к молодым талантам — «Боруссия» (Дортмунд)», — сказал Чагров в интервью Sport24.

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