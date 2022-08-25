Карло Анчелотти признан лучшим тренером прошлого сезона по версии УЕФА
Поделиться
Сегодня, 25 августа, в Стамбуле состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Также на этом мероприятии вручают награды по итогам прошлого сезона.
Лучшим тренером сезона-2021/2022 по версии УЕФА признан наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти. «Сливочные» являются действующими победителями Лиги чемпионов. Также команда стала чемпионом Испании – 2021/2022.
Анчелотти возглавляет «Реал» с лета прошлого года. 63-летний специалист в течение своей карьеры возглавлял такие клубы, как «Парма», «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», «Бавария», «Наполи», «Эвертон». Анчелотти уже ранее работал в «Реале» в сезонах-2013/2014 и 2014/2015.
Комментарии
- 25 августа 2022
-
20:20
-
20:19
-
20:14
-
20:14
-
20:10
-
20:09
-
20:06
-
20:00
-
19:45
-
19:34
-
19:26
-
19:16
-
19:10
-
18:47
-
18:34
-
18:31
-
18:18
-
18:00
-
17:59
-
17:47
-
17:39
-
17:22
-
17:16
-
16:59
-
16:49
-
16:39
-
16:34
-
16:17
-
16:15
-
15:48
-
15:38
-
15:36
-
15:26
-
15:20
-
15:00
Партнерский контент