Карло Анчелотти признан лучшим тренером прошлого сезона по версии УЕФА

Сегодня, 25 августа, в Стамбуле состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Также на этом мероприятии вручают награды по итогам прошлого сезона.

Лучшим тренером сезона-2021/2022 по версии УЕФА признан наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти. «Сливочные» являются действующими победителями Лиги чемпионов. Также команда стала чемпионом Испании – 2021/2022.

Анчелотти возглавляет «Реал» с лета прошлого года. 63-летний специалист в течение своей карьеры возглавлял такие клубы, как «Парма», «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», «Бавария», «Наполи», «Эвертон». Анчелотти уже ранее работал в «Реале» в сезонах-2013/2014 и 2014/2015.