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Пименов: Тюкавину нужно выиграть золото с «Динамо», а уже потом думать о Европе

Пименов: Тюкавину нужно выиграть золото с «Динамо», а уже потом думать о Европе
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Бывший футболист московского «Динамо» Руслан Пименов высказался о нападающем бело-голубых Константине Тюкавине.

«Тюкавину нужно выиграть с «Динамо» золотые медали и тогда уже думать о европейских чемпионатах. Если этого не произойдёт, смысла пока ехать нет. А команда пока строится. Опять же, мы не знаем, какие у него есть предложения. Если зовёт «Реал» Мадрид, то надо ехать, такие предложения бывают раз в жизни. А если таких предложений нет, то стоит доказывать и поднимать свой уровень, чтобы быть более подготовленным к европейскому чемпионату», — приводит слова Пименова Metaratings.

Напомним, «Динамо» завершило сезон-2023/2024 на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. 21-летний Константин Тюкавин в минувшем сезоне принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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