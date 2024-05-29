Тедеев рассказал о настроении в «Акроне» перед переходными матчами с «Уралом»

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев высказался о настроении в команде перед переходными матчами за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 с екатеринбургским «Уралом». Первая игра состоится сегодня, 29 мая, в Екатеринбурге.

«Какое ещё может быть настроение, когда футболисты за этот сезон проделали колоссальный объём работы, сделали новую историю для «Акрона», заняв третье место. Конечно, могли быть выше, безусловно. Своей игрой это доказывали, но где-то чего-то не хватило — значит, это закономерно. Они готовятся к игре с хорошим настроением, которое позволит каждому показать свои лучшие качества», — приводит слова Тедеева официальный сайт тольяттинского клуба.