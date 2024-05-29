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«Не будем сидеть и обороняться». Игрок «Акрона» Глушков — о предстоящих матчах с «Уралом»

«Не будем сидеть и обороняться». Игрок «Акрона» Глушков — о предстоящих матчах с «Уралом»
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Полузащитник тольяттинского «Акрона» Никита Глушков поделился ожиданиями от переходных матчей за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 с екатеринбургским «Уралом». Сегодня, 29 мая, в Екатеринбурге команды проведут первый матч. Начало игры — в 17:00 по московскому времени. Ответная встреча состоится в субботу, 1 июня.

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
29 мая 2024, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
1-й тайм
0 : 0
Акрон
Тольятти

«Скажется ли опыт «Урала» в РПЛ? Конечно, будет влиять. Когда команда постоянно играет на более высоком уровне, она более привычна к борьбе и высоким скоростям, но, опять же, всё это можно нивелировать желанием, самоотдачей и дисциплиной. Будем стараться показать хороший футбол и, главное, хороший результат.

Мы будем стараться найти баланс. Понятно, что не будем сидеть и обороняться, а будем играть на своих сильных сторонах», — приводит слова Глушкова официальный сайт «Акрона».

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