«Не будем сидеть и обороняться». Игрок «Акрона» Глушков — о предстоящих матчах с «Уралом»

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Никита Глушков поделился ожиданиями от переходных матчей за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 с екатеринбургским «Уралом». Сегодня, 29 мая, в Екатеринбурге команды проведут первый матч. Начало игры — в 17:00 по московскому времени. Ответная встреча состоится в субботу, 1 июня.

«Скажется ли опыт «Урала» в РПЛ? Конечно, будет влиять. Когда команда постоянно играет на более высоком уровне, она более привычна к борьбе и высоким скоростям, но, опять же, всё это можно нивелировать желанием, самоотдачей и дисциплиной. Будем стараться показать хороший футбол и, главное, хороший результат.

Мы будем стараться найти баланс. Понятно, что не будем сидеть и обороняться, а будем играть на своих сильных сторонах», — приводит слова Глушкова официальный сайт «Акрона».