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Жирков: это фейк, что русским игрокам много платят, — мы получали меньше легионеров

Жирков: это фейк, что русским игрокам много платят, — мы получали меньше легионеров
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Бывший футболист сборной России Юрий Жирков назвал фейком стереотип о том, что игроки с российским паспортом получают очень большие зарплаты в клубах РПЛ. По его слова, россияне в любом случае получают меньше легионеров.

«Русским игрокам платят не больше, чем бразильцам и другим иностранцам в нашем футболе. Это всё фейк, что россиянам много платят, — в наше время мы получали меньше легионеров», — приводит слова Юрия Жиркова «РБ Спорт».

Напомним, в ходе профессиональной карьеры Жирков успел поиграть за «Челси», «Зенит», московское «Динамо», ПФК ЦСКА, «Анжи», «Химки» и тамбовский «Спартак». Юрий пять раз становился чемпионом России, а также по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В составе ПФК ЦСКА он становился обладателем Кубка УЕФА. Сейчас Жирков играет в Медиалиге.

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