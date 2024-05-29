«Пари НН» — «Арсенал» Тула: текстовая онлайн-трансляция переходного матча начнётся в 19:15

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В первом переходном матче за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 встретятся «Пари Нижний Новгород» и тульский «Арсенал». Команды будут играть на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Пари Нижний Новгород» занял 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 30 матчей. «Арсенал» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на четвёртой строчке в турнирной таблице. Команда заработала 55 очков за 34 игры.

Ответный матч состоится в субботу, 1 июня, на стадионе «Арсенал» в Туле.