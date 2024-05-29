Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпиакос — Фиорентина. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушков ответил, что может стать определяющим фактором в переходных матчах с «Уралом»

Глушков ответил, что может стать определяющим фактором в переходных матчах с «Уралом»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Никита Глушков высказался о предстоящих переходных матчах за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 с екатеринбургским «Уралом». Первая встреча состоится сегодня, 29 мая. Начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
29 мая 2024, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
1-й тайм
0 : 0
Акрон
Тольятти

«В такой «кубковой» игре каждый может победить каждого. Не согласен, что огромная разница в исполнителях: там есть хорошие легионеры, но и у нас собраны очень хорошие игроки.

Что может стать определяющим фактором? Банально — реализация моментов.

Какое настроение в раздевалке? Максимальная концентрация и подготовка к этим двум уже суперфиналам. Решающие матчи в сезоне, все всё понимают, и тут даже не о чем говорить», —приводит слова Глушкова официальный сайт «Акрона».

Материалы по теме
Судья отменил чистый гол «Урала»! Стыковые матчи за место в РПЛ. LIVE
Live
Судья отменил чистый гол «Урала»! Стыковые матчи за место в РПЛ. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android