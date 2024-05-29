Глушков ответил, что может стать определяющим фактором в переходных матчах с «Уралом»

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Никита Глушков высказался о предстоящих переходных матчах за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 с екатеринбургским «Уралом». Первая встреча состоится сегодня, 29 мая. Начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

«В такой «кубковой» игре каждый может победить каждого. Не согласен, что огромная разница в исполнителях: там есть хорошие легионеры, но и у нас собраны очень хорошие игроки.

Что может стать определяющим фактором? Банально — реализация моментов.

Какое настроение в раздевалке? Максимальная концентрация и подготовка к этим двум уже суперфиналам. Решающие матчи в сезоне, все всё понимают, и тут даже не о чем говорить», —приводит слова Глушкова официальный сайт «Акрона».