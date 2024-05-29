Овчинников: если бы Юран остался в «Пари НН», то были бы стопроцентные шансы не вылететь

Российский футбольный тренер Валерий Овчинников выразил надежду на то, что «Пари Нижний Новгород» сумеет сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге по итогам стыковых матчей с тульским «Арсеналом».

«Если бы Юран остался в «Пари НН», то у команды были бы стопроцентные шансы остаться в РПЛ. А с этим тренером я даже не знаю. Неизвестно, какие у Илича отношения с командой. Была новость, что он позвал игроков на встречу, но часть футболистов не пришла. Он с ними на каком языке говорил? Через переводчика?

Начни работу с этого. Ведь чтобы говорить с русскими, нужно говорить на их родном языке. На заморском, английском или сербском это бесполезно. У нас слова имеют разный оттенок, а у них этого нет. Я, конечно, хотел бы, чтобы Нижний Новгород остался в РПЛ, ведь судьба этого города мне небезразлична», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.