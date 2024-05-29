«Урал» — «Акрон»: стартовые составы команд на первый переходный матч

В первом переходном матче за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 встретятся екатеринбургский «Урал» и тольяттинский «Акрон». Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Урал»: Помазун, Концевой, Бочеров, Эмерсон, Итало, Бегич, Кулаков, Егорычев, Сиссе, Ионов, Шеттине.

«Акрон»: Волков, Данилкин, Димоски, Анджелкович, Савичев, Чудин, Макаров, Глушков, Палиенко, Данилин, Понсе.

Ответный матч состоится в субботу, 1 июня, на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске.