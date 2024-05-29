Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпиакос — Фиорентина. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Марсель» ведёт переговоры с ЦСКА по поводу трансфера Фёдора Чалова — Transfermarkt

«Марсель» ведёт переговоры с ЦСКА по поводу трансфера Фёдора Чалова — Transfermarkt
Комментарии

Французский «Марсель» открыл переговоры с московским ЦСКА по поводу трансфера нападающего Фёдора Чалова. Об этом сообщает Transfermarkt.

Напомним, Чалов — воспитанник армейцев, за первую команду российский нападающий выступает с 2017 года. Вторую половину сезона-2021/2022 Фёдор провёл в швейцарском «Базеле» на правах аренды. Действующий контракт форварда с ЦСКА рассчитан до конца июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в € 12 млн.

В завершившемся сезоне-2023/2024 Чалов провёл 41 матч с учётом всех соревнований, забил 16 голов и сделал пять результативных передач. ЦСКА завершил кампанию на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
Чалов: игрокам ЦСКА повезло, что Акинфеев будет с нами ещё пару лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android