«Локомотив» объявил об уходе Жемалетдинова

Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил об уходе из команды Рифата Жемалетдинова.

«Благодарим Рифата за преданность, самоотдачу, долгие годы, проведённые в команде, и вклад в её победы!» — написала пресс-служба железнодорожников.

Жемалетдинов находился в структуре «Локомотива» с детского возраста. Он полностью прошёл клубную академию, после чего стал одним из лидеров молодёжной команды. В 2016 году он дебютировал за главную команду «Локо» в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче». Первый мяч забил в мае того же года в ворота «Мордовии».

Всего Рифат сыграл за «Локомотив» 155 матчей, забил 23 гола и отдал 25 результативных передач. В его копилке три трофея — два Кубка и один Суперкубок России.