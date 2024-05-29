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Денис Бояринцев предположил, почему Слишкович решил уйти из «Спартака»

Денис Бояринцев предположил, почему Слишкович решил уйти из «Спартака»
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев предположил, почему тренер Владимир Слишкович решил покинуть московский клуб.

«В «Спартак» заходит новый специалист Станкович со своими определёнными помощниками. Такое было в команде не раз, может быть, Слишковичу не хватило места или же Владимира не устроили определённые позиции, которые предложил «Спартак». Я думаю, что Слишкович почувствовал себя уверенно в роли главного тренера. Поэтому он может спокойно найти и возглавить команду уже в качестве главного тренера», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, об уходе Слишковича «Спартак» объявил сегодня, 29 мая. Временно исполняющим обязанности главного тренера московского клуба Владимир Слишкович стал после увольнения в апреле испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Сезон-2023/2024 «Спартак» закончил на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Предполагалось, что с сезона-2024/2025 Слишкович перейдёт на должность в тренерском штабе красно-белых. Новым главным тренером «Спартака» станет Деян Станкович, который приступит к работе с командой в летнее межсезонье.

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