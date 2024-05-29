Денис Бояринцев предположил, почему Слишкович решил уйти из «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев предположил, почему тренер Владимир Слишкович решил покинуть московский клуб.

«В «Спартак» заходит новый специалист Станкович со своими определёнными помощниками. Такое было в команде не раз, может быть, Слишковичу не хватило места или же Владимира не устроили определённые позиции, которые предложил «Спартак». Я думаю, что Слишкович почувствовал себя уверенно в роли главного тренера. Поэтому он может спокойно найти и возглавить команду уже в качестве главного тренера», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, об уходе Слишковича «Спартак» объявил сегодня, 29 мая. Временно исполняющим обязанности главного тренера московского клуба Владимир Слишкович стал после увольнения в апреле испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Сезон-2023/2024 «Спартак» закончил на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Предполагалось, что с сезона-2024/2025 Слишкович перейдёт на должность в тренерском штабе красно-белых. Новым главным тренером «Спартака» станет Деян Станкович, который приступит к работе с командой в летнее межсезонье.