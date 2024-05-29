Агент Жемалетдинова: есть обращения от других клубов, мы рассматриваем варианты

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника Рифата Жемалетдинова, высказался о будущем футболиста после ухода из московского «Локомотива». Сегодня, 29 мая, стало известно, что Жемалетдинов покинул клуб после окончания срока контракта.

«Что касается Рифата Жемалетдинова, то работа ведётся и есть обращения от других клубов. Мы рассматриваем варианты, а футболист будет принимать решение. Когда будет подписан контракт, клуб об этом объявит», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 27-летний Рифат Жемалетдинов провёл 20 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами. Также на его счету шесть игр в Фонбет Кубке России.