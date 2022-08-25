«Андерлехт», «Партизан», «Ницца» вышли в групповой этап ЛК, Бека-Бека забил решающий гол

Сегодня состоялись ответные матчи раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА с участием бельгийского «Андерлехта», сербского «Партизана» и французской «Ниццы».
«Андерлехт» играл свой матч с швейцарским «Янг Бойз» (первый матч — 1:0). Встреча проходила в Брюсселе (Бельгия). Основное время завершилось в пользу команды из Берна — гол забил Элия Мешак. Судьба путёвки в групповую стадию решилась в послематчевой серии пенальти, победа в которой осталась за бельгийцами — 3:1.
«Партизан» в своём поединке встретился с мальтийским «Хамрун Спартанс». Игра прошла на Мальте и завершилась результативной ничьей — 3:3. За «Партизан» отличились Рикарду Гомеш (дубль) и Слободан Урошевич, два гола мальтийской команды были забиты с пенальти. Таким образом, белградский клуб вышел в групповой этап Лиги конференций (первый матч — 3:0).
Соперником «Ниццы» в раунде плей-офф был израильский «Маккаби» (Тель-Авив) (первый матч — 0:1). Основное время второй игры, состоявшейся в Ницце, завершилось со счётом 1:0 в пользу французской команды — гол забил Алексис Клод-Морис. В овертайме решающий мяч, который вывел «Ниццу» в групповой этап Лиги конференций, забил бывший игрок московского «Локомотива» Алексис Бека-Бека — 2:0.
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