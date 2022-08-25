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«Андерлехт», «Партизан», «Ницца» вышли в групповой этап ЛК, Бека-Бека забил решающий гол

«Андерлехт», «Партизан», «Ницца» вышли в групповой этап ЛК, Бека-Бека забил решающий гол
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Сегодня состоялись ответные матчи раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА с участием бельгийского «Андерлехта», сербского «Партизана» и французской «Ниццы».

«Андерлехт» играл свой матч с швейцарским «Янг Бойз» (первый матч — 1:0). Встреча проходила в Брюсселе (Бельгия). Основное время завершилось в пользу команды из Берна — гол забил Элия Мешак. Судьба путёвки в групповую стадию решилась в послематчевой серии пенальти, победа в которой осталась за бельгийцами — 3:1.

Лига конференций. Раунд плей-офф. 2-й матч
25 августа 2022, четверг. 21:00 МСК
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
Окончен
0 : 1
3 : 1
Янг Бойз
Берн, Швейцария
0:1 Мешак – 26'

«Партизан» в своём поединке встретился с мальтийским «Хамрун Спартанс». Игра прошла на Мальте и завершилась результативной ничьей — 3:3. За «Партизан» отличились Рикарду Гомеш (дубль) и Слободан Урошевич, два гола мальтийской команды были забиты с пенальти. Таким образом, белградский клуб вышел в групповой этап Лиги конференций (первый матч — 3:0).

Лига конференций. Раунд плей-офф. 2-й матч
25 августа 2022, четверг. 21:00 МСК
Хамрун Спартанс
Хамрун, Мальта
Окончен
3 : 3
Партизан
Белград, Сербия
1:0 Прша – 27'   1:1 Гомеш – 34'   1:2 Урошевич – 72'   1:3 Гомеш – 78'   2:3 Фрейтас – 82' (пен)   3:3 Феделе – 90+1' (пен)

Соперником «Ниццы» в раунде плей-офф был израильский «Маккаби» (Тель-Авив) (первый матч — 0:1). Основное время второй игры, состоявшейся в Ницце, завершилось со счётом 1:0 в пользу французской команды — гол забил Алексис Клод-Морис. В овертайме решающий мяч, который вывел «Ниццу» в групповой этап Лиги конференций, забил бывший игрок московского «Локомотива» Алексис Бека-Бека — 2:0.

Лига конференций. Раунд плей-офф. 2-й матч
25 августа 2022, четверг. 21:00 МСК
Ницца
Ницца, Франция
Окончен
2 : 0
ДВ
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
1:0 Клод-Морис – 25'   2:0 Бека-Бека – 113'
Удаления: Гуири – 100' / нет
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