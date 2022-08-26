Хёнесс: спортивное преимущество АПЛ куплено за иностранные деньги

70-летний почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс выступил с резкой критикой английской Премьер-лиги, а также назвал главное преимущество чемпионата Германии.

«Английская Премьер-лига не лучше Бундеслиги, просто у них больше денег. Спортивное преимущество Премьер-лиги куплено за иностранные деньги. Наше главное достоинство — независимость от олигархов, от целых государств. В среднесрочной перспективе это в какой-то момент скажется в пользу Бундеслиги», — цитирует Хёнесса MSN со ссылкой на Sport BILD.

Отметим, что согласно данным Transfermartk, стоимость составов клубов чемпионата Англии в текущим сезоне составляет € 9,2 млрд, а чемпионата Германии – € 4,1 млрд.

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