Семшов: «Динамо» попытается побороться за тройку, но в этом году будет тяжело

Бывший российский полузащитник «Зенита» и «Динамо» Игорь Семшов высказался о перспективах московского клуба в текущем сезоне РПЛ.

«С приходом Йокановича «Динамо» изменилось, и состав меняется по ходу чемпионата. Уезжает Моро, кто-то приехал в команду, как Карцев, но в итоге трансфер сорвался. Думаю, что «бело-голубые» попытаются побороться за тройку, но в этом году будет тяжело. Хотя мы видим, что «Динамо» обыгрывает «Спартак» и очень грамотно выстраивает игру, исходя из тех футболистов, которые есть.



Думаю, что Йоканович в этом плане неплохой тренер, он не хватает звёзд с неба, а работает с реальностью. Если так будет продолжаться, то всё возможно. Но всё равно, если «Динамо» сейчас не укрепится, то на целый чемпионат им будет тяжело рассчитывать. Команда играет не то, чтобы без замен, но обойма очень короткая. Плюс игроки до сих пор уходят, легионеры пользуются правом останавливать контракт», — приводит слова Семшова Metaratings.

После шести туров РПЛ «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидера, «Зенита», на 2 очка.