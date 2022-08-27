Зеленов: спросите у каждого о будущем Мележикова в «Спартаке» — никто ничего не скажет

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов отказался комментировать информацию по поводу дальнейшей работы генерального директора клуба Евгения Мележикова.
«С моей стороны некорректно будет говорить о будущем Мележикова. Он — наш генеральный директор, работает. Вы можете у каждого спросить о его будущем, вам никто ничего не скажет. Мележикова не будет сегодня на матче, потому что он вчера подписывал Бальде? Посмотрим, может быть, ближе к матчу он приедет», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Матч «Факел» — «Спартак» пройдёт на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.
Перед матчем «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице. Москвичи набрали 13 очков. В 6-м туре они потерпели первое поражение в сезоне, уступив «Динамо» со счётом 0:1. «Факел» находится на 14-м месте. Команда из Воронежа набрала четыре очка. В прошлом туре воронежцы сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1).
- 27 августа 2022
-
18:04
-
17:54
-
17:42
-
17:30
-
17:25
-
17:02
-
16:57
-
16:56
-
16:51
-
16:45
-
16:41
-
16:37
-
16:37
-
16:34
-
16:30
-
16:29
-
16:23
-
16:20
-
16:16
-
16:01
-
15:54
-
15:50
-
15:40
-
15:29
-
15:19
-
15:08
-
14:56
-
14:49
-
14:40
-
14:30
-
14:30
-
14:29
-
14:26
-
14:00
-
13:59