Зеленов: спросите у каждого о будущем Мележикова в «Спартаке» — никто ничего не скажет

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов отказался комментировать информацию по поводу дальнейшей работы генерального директора клуба Евгения Мележикова.

«С моей стороны некорректно будет говорить о будущем Мележикова. Он — наш генеральный директор, работает. Вы можете у каждого спросить о его будущем, вам никто ничего не скажет. Мележикова не будет сегодня на матче, потому что он вчера подписывал Бальде? Посмотрим, может быть, ближе к матчу он приедет», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч «Факел» — «Спартак» пройдёт на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

Перед матчем «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице. Москвичи набрали 13 очков. В 6-м туре они потерпели первое поражение в сезоне, уступив «Динамо» со счётом 0:1. «Факел» находится на 14-м месте. Команда из Воронежа набрала четыре очка. В прошлом туре воронежцы сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1).