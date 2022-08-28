Глушенков: победа в матче с «Ахматом» закономерна, у «Крыльев» было больше моментов

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Максим Глушенков прокомментировал результат матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1).



«Игру начали достаточно хорошо, не помню, на какой минуте пропустили, но до гола играли хорошо, прессинговали. У меня тоже было момент забить, чуть‑чуть не попал. Потом добавили, отыгрались. У соперника случилось удаление, они остались в меньшинстве, мы давили‑давили‑давили и всё‑таки забили победный гол, выиграв 2:1.



Мне кажется, у нас было больше моментов, поэтому результат закономерен. Для нас это очень важная победа, потому что до этого пять туров мы не выигрывали, потому что играли хорошо, но не набирали свои очки. Думаю, дальше у нас будет только белая полоса», — приводит слова Глушенкова «Матч ТВ».



Самарский «Крылья Советов» набрали девять очков и занимают восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский «Ахмат» (8) — на девятом месте.