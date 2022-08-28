Тренер «Ахмата» высказался об ошибке арбитра, повлиявшей на результат матча с «Крыльями"

Старший тренер грозненского «Ахмата» Юрий Нагайцев прокомментировал исход встречи седьмого тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов» (1:2).



«Игра разделилась на две части – до удаления и после. Считаю, что судья ошибся. И VAR ошибся. Наш вратарь сыграл чисто в мяч. Мы посмотрели повтор, на котором видно, как он играет в мяч, а футболист соперника, наоборот, грубо в него врезается. Это ключевая ошибка, которая повлияла на результат. Хотя даже вдесятером мы играли неплохо. Ребята молодцы, полностью отдались игре и создавали моменты. В принципе, игрой мы довольны, а результатом, конечно, нет», – сказал Нагайцев на послематчевой пресс-конференции, видео которой опубликовано в официальном телеграм-канале «Ахмата».



«Ахмат» повёл после гола Мохамеда Конате на 5-й минуте, но на 20-й игрок гостей Роман Ежов сравнял счёт. На исходе получаса игры арбитр Антон Фролов удалил с поля вратаря грозненцев Михаила Опарина после просмотра VAR. «Крылья Советов» на 72-й минуте забили победный гол – с передачи Юрия Горшкова отличился Александр Коваленко.