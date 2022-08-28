Андрей Червиченко объяснил волевую победу «Спартака» в матче с «Факелом»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу москвичей в матче 7-го тура РПЛ с «Факелом». Встреча завершилась со счётом 4:1. «Факел» вёл в счёте, но «Спартак» одержал волевую победу.



«Спартак» начал хорошо. Как обычно начали давить соперника и должны были забивать, но вместо этого пропустили. Мне показалось, что немного поплыли, потому что что это был конец первого тайма и ничего не предвещало разгрому «Факела». Почему же по итогу произошёл разгром? Сказалось качество игроков, у «Спартака», который гораздо выше, чем у «Факела». Ну и после второго пропущенного гола воронежцы остановились и следующие два гола «Спартак» забил по инерции.



Радует, что «Спартак» не теряет очки с аутсайдерами. Если он так будет играть с прямыми конкурентами, то вообще будет замечательно», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.