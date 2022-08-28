Мостовой: у «Факела» уйма ошибок, но они не заслуживали крупного поражения от «Спартака»

Бывший российский полузащитник Александр Мостовой прокомментировал результат матча 7-го тура РПЛ «Факел» — «Спартак» (1:4).

«Факел» не заслуживал крупного поражения. Мы говорили до игры, что «Спартак» выиграет и не надо делать шум из того, что «Факел» отберёт очки. Из десяти пунктов, в чём «Факел» сильнее «Спартака»? В своём поле и настрое, разве что. Остальное — в пользу «Спартака».



Пропустили первыми из-за неразберихи защитников. Однако присутствовало спокойствие, потому что «Спартак» владел преимуществом с первой до последней минуты. У футболистов «Факела» уйма ошибок. То, о чём я говорил: класс, мастерство, которого у «Факела» нет. Но «Факел» не заслуживал крупного поражения. «Факел» — молодцы, в первом тайме бились», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.