Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Урал» — «Зенит», «Локомотив» — «Оренбург», «Ростов» — ЦСКА: онлайн-трансляция матчей 7-го тура РПЛ, где смотреть

«Зенит» снова оставит «Спартак» без первого места? Онлайн 7-го тура РПЛ
Олег Лысенко Павел Прохоров
,
Онлайн 7-го тура РПЛ
Комментарии
А центральный матч дня пройдёт на юге России.

Привет, друзья! Сегодня, 28 августа, четырьмя матчами закроется программа 7-го тура Российской Премьер-Лиги.

Первая игра дня состоится в Екатеринбурге, куда приедет чемпион страны. «Зенит» сделает всё, чтобы обыграть соперника и вернуть себе первое место в таблице, а там сейчас располагается «Спартак».

Следом «Локомотив» встретится в Москве с «Оренбургом». Железнодорожники в прошлом туре наконец-то одержали первую победу в сезоне, а команда чешского тренера Лички ещё не набрала ни одного очка на выезде.

«Торпедо» постарается уйти с последнего места, но сделать это будет очень непросто, поскольку автозаводцев ждёт встреча с грозным «Краснодаром». «Быки» одержали три победы в последних четырёх матчах.

А центральный матч тура пройдёт на юге России — «Ростов» сыграет с ЦСКА. Победитель встречи точно окажется в тройке по итогам тура. «Ростов» в этом сезоне ещё не проигрывал — таких команд в РПЛ всего три.

Россия - Премьер-Лига. 7-й тур
28 августа 2022, воскресенье. 13:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Россия - Премьер-Лига. 7-й тур
28 августа 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
 Купить билет
Россия - Премьер-Лига. 7-й тур
28 августа 2022, воскресенье. 17:30 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
 Купить билет
Россия - Премьер-Лига. 7-й тур
28 августа 2022, воскресенье. 19:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022