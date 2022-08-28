«Зенит» снова оставит «Спартак» без первого места? Онлайн 7-го тура РПЛ

Привет, друзья! Сегодня, 28 августа, четырьмя матчами закроется программа 7-го тура Российской Премьер-Лиги.



Первая игра дня состоится в Екатеринбурге, куда приедет чемпион страны. «Зенит» сделает всё, чтобы обыграть соперника и вернуть себе первое место в таблице, а там сейчас располагается «Спартак».



Следом «Локомотив» встретится в Москве с «Оренбургом». Железнодорожники в прошлом туре наконец-то одержали первую победу в сезоне, а команда чешского тренера Лички ещё не набрала ни одного очка на выезде.



«Торпедо» постарается уйти с последнего места, но сделать это будет очень непросто, поскольку автозаводцев ждёт встреча с грозным «Краснодаром». «Быки» одержали три победы в последних четырёх матчах.



А центральный матч тура пройдёт на юге России — «Ростов» сыграет с ЦСКА. Победитель встречи точно окажется в тройке по итогам тура. «Ростов» в этом сезоне ещё не проигрывал — таких команд в РПЛ всего три.