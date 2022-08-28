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«Оренбург» — очень слабая команда». Наумов — о победе «Локомотива»

«Оренбург» — очень слабая команда». Наумов — о победе «Локомотива»
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал разгромную победу московской команды в матче с «Оренбургом», в котором железнодорожники победили со счётом 5:1.

«Я предполагал, что разница будет в два или три мяча и победит «Локомотив». Было видно, что «Локо» на кураже, ранее провели хороший матч с «Химками». Я очень рад за Игнатьева, что ему удалось сделать хет-трик. «Оренбург» показал себя командой совсем другого уровня — очень слабая команда.

Заслуженная победа «Локомотива». Думаю, это будет стартовый толчок для дальнейших результатов. Мне кажется, «Локомотив» должен поправить своё положение», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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