В «Локо» ответили на вопрос, будут ли судиться с «Аталантой» из-за выплат за Миранчука

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о возможном суде с «Аталантой» из-за невыплат итальянским клубом траншей по трансферу полузащитника Алексея Миранчука.
«ФИФА в сентябре должна дать разъяснения. По другим трансферам, которые мы делаем, деньги получаем. Планируем ли судиться с «Аталантой»? Подождём, что скажет ФИФА, какие будут реакции, а потом посмотрим. Сколько получили? Детальные вопросы – к финансовому директору», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
26-летний Миранчук перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В настоящее время россиянин арендован «Торино» до конца сезона с правом выкупа. Сообщалось, что общая сумма трансфера Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту» составит € 14,5 млн.
Алексей Миранчук приехал на медосмотр перед переходом в «Торино». Видеоролик:
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