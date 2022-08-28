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В «Локомотиве» высказались о выплате от «Ниццы» за трансфер Бека-Бека

В «Локомотиве» высказались о выплате от «Ниццы» за трансфер Бека-Бека
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о выплатах «Ниццей» суммы трансфера за полузащитника Алексиса Бека-Бека.

«Бека-Бека? Я не буду комментировать официально суммы. Я говорил после «Химок», что любой трансфер — независимо на вход или на выход в любом клубе — разбрасывается на разные платежи. Ничего страшного нет, что трансфер Бека-Бека разбросан на один или два года. «Локомотив» получит 12 миллионов обязательных за Бека-Бека. 12 плюс два плюс пять процентов.

По выплатам пока нет проблем. Первый транш должен поступить в этом месяце. Французы готовы платить. У Захаряна особенный вариант. Потому что это Англия. Английские банки понапряжённее, чем в других странах», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, 21-летний Бека-Бека ушёл из «Локомотива» в начале августа.

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