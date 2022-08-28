«Рубин» упустил победу над «КАМАЗом» на 90+3-й минуте матча Первой лиги

Сегодня, 28 августа, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани проходил центральный матч 7-го тура Мелбет Первой лиги. Местный «Рубин» встречался с лидером чемпионата «КАМАЗом». Встреча закончилась ничьей — 1:1.

Счёт в матче на 16-й минуте открыл защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов. Амир Мохаммад сравнял счёт на 90+3-й минуте, позволив «КАМАЗу» избежать поражения: команда идёт без поражений все семь туров.

Победа позволила «Рубину» набрать 12 очков и закрепиться на четвёртой строчке турнирной таблицы. «КАМАЗ» с 17-ю очками остаётся на первой строчке. Отметим, что на матч «Рубин» — «КАМАЗ» в Казани пришло 18 350 человек.

В следующем туре команда Леонида Слуцкого сыграет с «Аланией» дома. Коллектив Владимира Клонцака сыграет с «Балтикой».