В Португалии сообщили, что ЦСКА не может согласовать цену за Рошу c «Портимоненсе»

Московский ЦСКА продолжает переговоры с португальским «Портимоненсе» по 27-летнему бразильскому центральному защитнику Виллиану Роше. Об этом сообщает местный журналист SIC Notícias Педро Сепульведа в «Твиттере».

Как отмечает источник, армейцы предлагают за игрока € 2 млн, в то время как «Портимоненсе» требует на € 500 тыс. больше. Журналист сообщил, что игрок уже согласовал личный трёхлетний контракт с московским клубом, что ранее «Чемпионату» подтвердил и агент бразильца.

Напомним, в сезоне-2022/2023 Виллиан Роша принял участие в двух матчах национального португальского первенства. В прошлом сезоне он сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Рошу в € 1,5 млн. У него остался год по контракту с «Портимоненсе».