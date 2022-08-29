В Португалии сообщили, что ЦСКА не может согласовать цену за Рошу c «Портимоненсе»

Московский ЦСКА продолжает переговоры с португальским «Портимоненсе» по 27-летнему бразильскому центральному защитнику Виллиану Роше. Об этом сообщает местный журналист SIC Notícias Педро Сепульведа в «Твиттере».
Как отмечает источник, армейцы предлагают за игрока € 2 млн, в то время как «Портимоненсе» требует на € 500 тыс. больше. Журналист сообщил, что игрок уже согласовал личный трёхлетний контракт с московским клубом, что ранее «Чемпионату» подтвердил и агент бразильца.
Напомним, в сезоне-2022/2023 Виллиан Роша принял участие в двух матчах национального португальского первенства. В прошлом сезоне он сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Рошу в € 1,5 млн. У него остался год по контракту с «Портимоненсе».
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