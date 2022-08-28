Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Роши назвал срок контракта защитника с ЦСКА

Агент Роши назвал срок контракта защитника с ЦСКА
Комментарии

Агент Игорь Кампеделли, представляющий интересы защитника «Портимоненсе» Виллиана Роши, сообщил срок действия контракта футболиста с московским ЦСКА.

«Срок контракта Роши в ЦСКА — три года с возможностью продления ещё на один год», — сказал Кампеделли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сообщалось, что ЦСКА ведёт переговоры о трансфере Роши. В сезоне-2022/2023 бразильский футболист принял участие в двух матчах национального португальского первенства. В прошлом сезоне он сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Рошу в € 1,5 млн.

ЦСКА набрал 13 очков в шести матчах и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Новость по теме
Агент Виллиана Роши — о переходе бразильца в ЦСКА: ничего не известно и не понятно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022