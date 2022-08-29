Главный тренер «Монако» отреагировал на ничью в матче с «ПСЖ»

48-летний бельгийский специалист Филипп Клеман, возглавляющий «Монако», высказался о прошедшем матче четвёртого тура чемпионата Франции с «Пари Сен-Жермен» (1:1).
«Мы бы идеально выполнили плану на иглу, если бы забили второй гол. У нас была хорошая возможность в первом тайме, это могло многое изменить. Вне зависимости от результата, ребята провели хорошую игру, придерживаясь плана на матч.
Сегодня я попросил проявить сплочённость, в некоторых моментах не бояться брать игру на себя, также проделывая большую работу в прессинге, особенно защищаясь один в один против трёх звёзд в атаке «ПСЖ». В таком матче без хорошей работы вратаря – никуда, и сегодня он нам отлично помог.
Доволен ли я результатом? Думаю, это и есть самое подходящее слово. Результат мог сложиться, как в лучшую, но так и в худшую сторону. Мы должны быть честными, у «ПСЖ» были хорошие моменты. Но я счастлив, потому что увидел своих очень дисциплинированных игроков с хорошей самоотдачей, хорошим физическим состоянием и индивидуальным мастерством», — приводит слова Клемана пресс-служба «Монако» на официальном сайте.
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