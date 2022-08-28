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Ассист Головина помог «Монако» сыграть вничью с «ПСЖ» в матче 4-го тура Лиги 1

Ассист Головина помог «Монако» сыграть вничью с «ПСЖ» в матче 4-го тура Лиги 1
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Сегодня, 28 августа, проходил матч 4-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» играл против «Монако». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс», стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск. «Чемпионат» вёл текстовую-онлайн трансляцию матча.

Первыми забили гол монегаски. На 21-й минуте россиянин Александр Головин отдал точную передачу на Кевина Фолланда, который смог пройти через оборону парижан и точно пробить низом впритирку со штангой. В середине второго тайма был назначен пенальти после просмотра судьями на VAR фола на Мбаппе в штрафной «Монако». Исполнять 11-метровый удар на 70-й минуте вышел Неймар, который пробил без шансов для вратаря. В оставшееся время «ПСЖ» был близок к тому, чтобы выиграть эту встречу, но реализовать свои моменты футболисты не смогли. На самых последних секундах матча возникла потасовка, которая достаточно быстро сошла на нет. Финальный свисток зафиксировал ничейный исход матча — 1:1.

После этого матча «ПСЖ» набрал 10 очков и возглавил турнирную таблицу благодаря разнице забитых и пропущенных мячей. Ещё у двух команд — «Ланса» и «Марселя» — также по 10 очков в активе. «Монако» теперь имеет пять очков, благодаря чему поднимается на 12-ю строчку чемпионата Франции.

Франция - Лига 1. 4-й тур
28 августа 2022, воскресенье. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 1
Монако
Монако
0:1 Фолланд – 20'   1:1 Неймар – 70' (пен)
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