«МЮ» предложил «Барселоне» обменяться футболистами

«Манчестер Юнайтед» готов обменять своего защитника Аарона Ван-Биссаку на футболиста «Барселоны» Серджино Деста и уже предложил испанскому клубу такую сделку. Об этом сообщает Sport.es.
24-летний Ван-Биссака стал футболистом «Манчестер Юнайтед» в 2019 году, перейдя из «Кристал Пэлас» за € 55 млн. С тех пор защитник принял участие в 126 матчах, в которых забил два гола и отдал 10 результативных передач. Соглашение между Аароном и «Манчестер Юнайтед» истекает в 2024 году.
21-летний Дест перешёл в «Барселону» в октябре 2020 года. В 72 матчах за команду он забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между Серджино и испанской командой истекает в 2025 году. Защитник играл в «Аяксе» под руководством Эрика тен Хага — главного тренера «Манчестер Юнайтед».
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