«Манчестер Юнайтед» правильно вернул Роналду. Успех и на поле, и по прибыли

27 августа 2021 года «Манчестер Юнайтед» объявил в «Твиттере» о возвращении Криштиану Роналду на «Олд Траффорд» после более чем десятилетнего отсутствия. Пост получил больше 820 тысяч ретвитов и 1,9 млн лайков. Уже на следующий день появилось трогательное интервью с сэром Алексом Фергюсоном на платформе титульного спонсора «дьяволов» TeamViewer. Бывший тренер «Юнайтед» рассказал, как привёл португальца в «МЮ» в 2003 году, и это была любовь навсегда.

В клубном магазине появилось специальное джерси с надписью «ONCE A RED», где C и R были выделены другим цветом. Эта футболка по-прежнему доступна в официальном магазине клуба по сниженной цене £ 8 вместо £ 21,95. Но сейчас всё иначе – с 25 июня клубный «твиттер» ни разу не упомянул Роналду, который дал понять руководству клуба, что не желает играть в Лиге Европы.

Роналду обогатил не только «Ювентус», но и другие клубы Серии А

Трансфер форварда из «Ювентуса» обошелся «дьяволам» всего в £ 12,9 млн, зато пятикратный обладатель «Золотого мяча» выбил самую большую зарплату в АПЛ – £ 515 тысяч в неделю. Вместе с различными бонусами звезда получает в клубе порядка £ 30 млн в год. То есть, если португалец полностью отработает заключённый по схеме «2+1» контракт, то заработает £ 90 млн. В Манчестере были готовы к таким тратам, держа в уме солидный коммерческий выхлоп от фактора Роналду на несколько сезонов, но пролёт команды мимо Лиги чемпионов поставил прибыль под вопрос.

Эффект Криша благотворно сказывался на доходе любого клуба, в который он приходил. Коммерческий доход «Ювентуса» подскочил со £ 123 млн (сезон-2017/2018) до £ 150 млн в сезоне-2019/2020. Их контракт с аdidas на поставку экипировки вырос с £ 19,8 млн до £ 43,8 млн, а спонсорство футболки с Jeep выросло с £ 14,5 млн до £ 39 млн за время его пребывания в Серии А. «Пусть мы не выиграли Лигу чемпионов с Криштиану, но, будь у меня еще одна возможность подписать Роналду, я бы ею воспользовался», – признался глава туринцев Андреа Аньелли в интервью La Repubblica.

Роналду вывел «Ювентус» на новый уровень доходов Фото: Giuseppe Cottini/NurPhoto via Getty Images

От переезда Роналду в Италию выиграл не только «Юве». Аньелли рассказал, что другие клубы Серии А получили дополнительно около £ 3 млн в виде доходов от продажи билетов на матчи с участием Роналду. «Криштиану оказал огромное влияние на коммерческие доходы клубов, за которые он выступал. Не случись пандемии, прибыль «Ювентуса» превзошла бы все ожидания», – уверяет автор исследования «От Мадрида до Турина: экономика Роналду» Андреа Сартори.

Соцсети Криштиану помогают «МЮ» зарабатывать £ 30 млн ежегодно

Последний глобальный финансовый отчёт «МЮ» посвящен сезону-2020/2021 и не учитывает влияние Роналду на общий доход клуба. Однако публикуемые каждый квартал отчёты показывают, что «дьяволы» однозначно выиграли от прихода Роналду. Валовая выручка выросла со £ 118,3 млн за тот же период прошлого года до £ 152,8 млн за первые три месяца 2022 года. Коммерческая выручка за тот же квартал подскочила до £ 65,6 млн с £ 58,1 млн на конец прошлого года.

Что касается социальных сетей, то объявление о приходе Роналду помогло «МЮ» увеличить количество подписчиков в «Инстаграме» с 43,1 млн до 44,3 млн всего за несколько часов. Сейчас эта отметка составляет 59,9 млн человек. Прирост в «Твиттере» составил более 5 млн человек. Для контекста, приход Криша в «Ювентус» помог удвоить количество подписчиков в социальных сетях – с 50 млн до 110 млн. Каждый раз, когда португалец публикует фотографию, так или иначе связанную с «Манчестер Юнайтед», её видят почти полмиллиарда пользователей. По утверждению The Athletic, это приносит клубу порядка £ 30 млн ежегодно.

Помимо влияния соцсетей, показатели Роналду на поле также оказались на высоте. Как бы ни пыжились хейтеры, но прошлый сезон он закончил лучшим бомбардиром «дьяволов» с 24 голами. 18 форвард забил в Премьер-лиге и шесть в Лиге чемпионов. Если Криш уйдёт, то Эрику тен Хагу будет проблематично компенсировать такую производительность.

Роналду и новый тренер «МЮ» Эрик тен Хаг Фото: Michael Regan/Getty Images

Роналду также играет значимую роль в усовершенствовании инфраструктуры «Юнайтед» и привлечении новых спонсоров. Звезда была в шоке от плачевного состояния клубной базы в Керрингтоне, и убедила владельцев клуба выделить £ 2 млн на модернизацию. За прошедший год на базе построили новые помещения, офисы, усовершенствовали тренажёрный зал, а также расширили парковку и добавили ещё один бассейн. В обновления также включены оздоровительный центр для йоги и чтения.

«Юнайтед» нашел нового титульного спонсора благодаря Кришу

Летом 2021 года закончился контракт «МЮ» со страховой компанией AON, которая 8 лет была титульным спонсором «дьяволов» и владела правом размещения своего логотипа на тренировочном комплексе клуба. Манкунианцы вели переговоры с базирующейся в Манчестере компанией The Hut Group. Однако непрекращающиеся протесты фанатов «дьяволов» против прижимистых владельцев Глейзеров помешали 10-летней сделке на £ 200 млн.

После того как стало известно, что за модернизацию тренировочного комплекса топит Роналду, в феврале 2022-го клубу удалось привлечь нового спонсора тренировочной формы. Им стала блокчейн сеть Tezos, заключившая соглашение на £ 20 млн в год (сроки контракта не разглашаются). Ранее Tezos стала спонсором бейсбольной команды «Нью-Йорк Метс», а также партнером команд «Формулы-1» «Ред Булл» и «Макларен».

Криштиану в футболке нового титульного спонсора «Юнайтед» Фото: DAX Images/BSR Agency/Getty Images

В настоящее время у «МЮ» 22 глобальных, 13 финансовых, три региональных и девять медиаспонсоров, включая собственный телеканал MUTV. Ежегодно эти сделки приносят «дьяволам» порядка £ 150 млн, и большинство спонсоров просят руководство «Юнайтед» сделать всё возможное, чтобы Криш остался. Для клуба, болельщиков, спонсоров и самого португальца (где он ещё получит в 37 лет такой контракт?) это будет отличный вариант. Тем более что от участия в Лиге Европы ещё никто не умирал.