Цорн: пытаюсь работать в «Локо» по совести. Отставка? Не готов обсуждать этот сценарий

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил, что работает в московском клубе по совести и не готов обсуждать сценарий со своей возможной отставкой. По мнению функционера, железнодорожники находятся на правильном пути.
«Меня жёстко критикуют фанаты и требуют моей отставки? Есть путь, который мы выбрали. Я пытаюсь, как могу, работать по совести и создавать. Считаю, что мы на правильном пути и у нас получится. Когда нет результата, болельщики имеют право на критику.
При каких обстоятельствах я могу покинуть клуб? Не готов комментировать этот сценарий. Тренерский штаб хорошо работает, футболисты молодцы и хорошо работают.
Старт сезона катастрофический, неудачный. Сейчас мы выходим на правильный путь. Последние два матча — только, надеюсь, начало. Это не улучшает то, что было ранее. Те ошибки, которые были, мы не должны допускать», — приводит слова Цорна «РБ Спорт».
- 29 августа 2022
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