«Црвена Звезда» близка к аренде Адольфо Гайча из ЦСКА

23-летний аргентинский нападающий ЦСКА Адольфо Гайч близок к отъезду в очередную аренду, на этот раз в сербскую «Црвену Звезду». Об этом сообщает Blic Online со ссылкой на Mozzart Sport.
Как отмечает источник, сербский клуб видит в Гайче замену для норвежского нападающего Охи Омойджуанфо, который близок к уходу в датский «Брондбю». Адольфо в нынешнем сезоне по-прежнему не сумел закрепиться в стартовом составе армейцев, дважды выйдя на замену, но в «Црвене Звезде» считают, что он мог бы добавить команде вариативности в атаке и усилить конкуренцию.
Напомним, что Гайч уже дважды отправлялся в аренду – сначала в итальянский «Беневенто», а затем в испанскую «Уэску». За ЦСКА он провёл лишь 21 матч с 2020 года, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Его трансферная стоимость оценивается в € 3 млн.
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