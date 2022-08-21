Гайч: у ЦСКА отличная команда, мы можем бороться за чемпионство

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч поделился мнением о перспективах команды в нынешнем сезоне. В настоящее время москвичи входят в лидирующую группу РПЛ.
«Мы набрали много очков, но мы можем лучше. У нас отличная команда, хорошие игроки, чувствуем уверенность. Мы можем бороться за чемпионство», — передаёт слова Гайча корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В первом тайме ЦСКА забил три мяча за шесть минут — в период с 29-й по 35-ю минуту голами отметились Фёдор Чалов, Кирилл Набабкин и Хорхе Карраскаль. Однако «Ахмат» не расклеился, и уже на 40-й минуте Мохамед Конате отыграл один мяч. На 58-й минуте Бернард Бериша сократил отставание грозненцев до одного гола (2:3). Но финальное слово в матче осталось за армейцами: на 78-й минуте ворота соперника поразил Хесус Медина. Финальный свисток арбитра зафиксировал результативную победу ЦСКА.
- 21 августа 2022
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