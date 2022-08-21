Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гайч: у ЦСКА отличная команда, мы можем бороться за чемпионство

Гайч: у ЦСКА отличная команда, мы можем бороться за чемпионство
Комментарии

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч поделился мнением о перспективах команды в нынешнем сезоне. В настоящее время москвичи входят в лидирующую группу РПЛ.

«Мы набрали много очков, но мы можем лучше. У нас отличная команда, хорошие игроки, чувствуем уверенность. Мы можем бороться за чемпионство», — передаёт слова Гайча корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В первом тайме ЦСКА забил три мяча за шесть минут — в период с 29-й по 35-ю минуту голами отметились Фёдор Чалов, Кирилл Набабкин и Хорхе Карраскаль. Однако «Ахмат» не расклеился, и уже на 40-й минуте Мохамед Конате отыграл один мяч. На 58-й минуте Бернард Бериша сократил отставание грозненцев до одного гола (2:3). Но финальное слово в матче осталось за армейцами: на 78-й минуте ворота соперника поразил Хесус Медина. Финальный свисток арбитра зафиксировал результативную победу ЦСКА.

Новость по теме
ЦСКА обыграл «Ахмат» в ярком матче 6-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022