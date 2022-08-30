Трансфер Франческо Ачерби в «Интер» сорвался

Трансфер итальянского защитника «Лацио» Франческо Ачерби в «Интер» сорвался из-за президента миланского клуба Стивена Джана, сообщает Sky Sport Italia.



По информации источника, именно Джан вмешался в сделку и заморозил её по причине того, что он не хочет увеличивать траты на заработную плату футболистам.



Ранее известный инсайдер Николо Скира сообщал, что 34-летнего футболиста предложили «Ювентусу» в качестве возможной замены Джорджо Кьеллини. Однако в настоящее время Ачерби не является приоритетным вариантом трансфера для команды на летнее трансферное окно.



В прошедшем сезоне в 30 матчах итальянской Серии А Ачерби забил четыре гола и отдал результативную передачу. Его соглашение с римской командой истекает летом 2025 года.



В 2021 году Ачерби стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.

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