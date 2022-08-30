Трансфер Франческо Ачерби в «Интер» сорвался

Трансфер итальянского защитника «Лацио» Франческо Ачерби в «Интер» сорвался из-за президента миланского клуба Стивена Джана, сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, именно Джан вмешался в сделку и заморозил её по причине того, что он не хочет увеличивать траты на заработную плату футболистам.
Ранее известный инсайдер Николо Скира сообщал, что 34-летнего футболиста предложили «Ювентусу» в качестве возможной замены Джорджо Кьеллини. Однако в настоящее время Ачерби не является приоритетным вариантом трансфера для команды на летнее трансферное окно.
В прошедшем сезоне в 30 матчах итальянской Серии А Ачерби забил четыре гола и отдал результативную передачу. Его соглашение с римской командой истекает летом 2025 года.
В 2021 году Ачерби стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.
- 30 августа 2022
-
10:06
-
10:00
-
09:30
-
09:26
-
09:14
-
09:07
-
08:54
-
08:45
-
08:42
-
08:42
-
08:30
-
08:04
-
08:04
-
08:00
-
06:49
-
06:24
-
06:14
-
05:39
-
05:37
-
05:31
-
05:30
-
04:57
-
04:50
-
04:42
-
04:35
-
04:13
-
03:59
-
02:52
-
02:40
-
02:21
-
01:58
-
01:57
-
01:55
-
01:29
-
01:16