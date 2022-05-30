Ачерби может перейти в «Монцу»

Итальянский защитник римского «Лацио» Франческо Ачерби может перейти в команду-новичок следующего сезона чемпионата Италии «Монцу», сообщает известный инсайдер Николо Скира.



По информации источника, клуб серьёзно заинтересован в подписании итальянского центрального защитника.



Ранее Скира сообщал, что 34-летнего футболиста предложили «Ювентусу» в качестве возможной замены Джорджо Кьеллини, а «Интеру» в связи с тем, что у Ачерби хорошие отношения с главным тренером команды Симоне Индзаги. Однако в настоящее время Ачерби не является приоритетным вариантом трансфера для обеих команд на летнее окно.



В нынешнем сезоне в 30 матчах итальянской Серии А Ачерби забил четыре гола и отдал результативную передачу. Его соглашение с римской командой истекает летом 2025 года.



В 2021 году Ачерби стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.

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