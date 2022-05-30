Ачерби может перейти в «Монцу»

Итальянский защитник римского «Лацио» Франческо Ачерби может перейти в команду-новичок следующего сезона чемпионата Италии «Монцу», сообщает известный инсайдер Николо Скира.
По информации источника, клуб серьёзно заинтересован в подписании итальянского центрального защитника.
Ранее Скира сообщал, что 34-летнего футболиста предложили «Ювентусу» в качестве возможной замены Джорджо Кьеллини, а «Интеру» в связи с тем, что у Ачерби хорошие отношения с главным тренером команды Симоне Индзаги. Однако в настоящее время Ачерби не является приоритетным вариантом трансфера для обеих команд на летнее окно.
В нынешнем сезоне в 30 матчах итальянской Серии А Ачерби забил четыре гола и отдал результативную передачу. Его соглашение с римской командой истекает летом 2025 года.
В 2021 году Ачерби стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.
- 30 мая 2022
-
07:20
-
06:55
-
06:38
-
06:22
-
06:02
-
06:00
-
05:40
-
05:30
-
05:25
-
05:23
-
05:19
-
04:43
-
04:24
-
04:10
-
03:55
-
03:31
-
03:11
-
03:10
-
02:56
-
02:33
-
02:28
-
02:21
-
02:06
-
01:49
-
00:44
-
00:26
-
00:20
-
00:03
-
00:01
- 29 мая 2022
-
23:34
-
23:25
-
23:17
-
23:08
-
23:02
-
23:01